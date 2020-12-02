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Жену Трампа лишили обложки Tatler и вместо нее напечатали Меган Маркл

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Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Laurence Kesterson / AP

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания потеряла шанс оказаться на обложке модного журнала Tatler из-за предательства ее официальной представительницы. Об этом сообщает Daily Star.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома и директор по коммуникациям в аппарате президента США Стефани Гришем (Stephanie Grisham) не смогла договориться с изданием и лишила первую леди возможности сняться для первой страницы ноябрьского номера.

Помимо этого, представительница Трамп отказала многочисленным предложениям об интервью для крупных редакций. «Отказавшись от бесчисленных предложений дать положительные комментарии американским изданиям, таким как Women's Wear Daily и The Post, Гришем позволила первой леди дать единственное эксклюзивное интервью журналу Tatler, но не смогла договориться об обложке. Вместо нее такая честь выпала Меган Маркл», — прокомментировала журналистка New York Post Миранда Дивайн (Miranda Devine).

Теперь Стефани Гришем подозревают в предательстве и советуют Мелании Трамп
разорвать с ней связи прежде, чем покинуть Белый дом. Сотрудники бывшего президента США сказали, что неудача в переговорах с изданием не была случайной, и что первая леди слишком доверчива. Ее бывшие коллеги также утверждали, что Гришем «плохо справлялась с работой» и «никогда не общалась с прессой».

По данным источника, инцидент произошел после того, как Дональд Трамп проиграл выборы в США в прошлом месяце, и в СМИ появилась информация о решении Мелании развестись с ним. Друзья первой леди опровергли слухи о ее намерении расстаться с мужем.

Ранее в ноябре Мелания Трамп попала в объектив фотографа с новой прической. Журналисты издания обратили внимание, что 50-летняя знаменитость сменила цвет волос, сделав окрашивание светлого оттенка.

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