Мелания Трамп сменила прическу

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания попала в объектив фотографа с новой прической. Ее снимки во вторник, 24 ноября, публикует Mirror.

Первую леди запечатлели у Белого дома без мужа во время доставки и установки рождественской ели. Она была одета в длинное пальто черно-белой расцветки и объемным воротником, сапоги на высоких каблуках и длинные перчатки. Журналисты издания обратили внимание, что 50-летняя Трамп сменила цвет волос, сделав окрашивание светлого оттенка.

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По прибытии ели жена президента поблагодарила поставщиков Дена (Dan) и Энн Тейлор (Anne Taylor) и пожелала всем присутствующим счастливых праздников. Отмечается, что она проигнорировала вопрос репортеров о настроении и состоянии Дональда Трампа.

Ранее в ноябре сообщалось, что переболевшая коронавирусом Мелания Трамп пришла на выборы без защитной маски в наряде за миллион рублей. Она была одета в платье итальянского модного дома Gucci и туфли люксовой марки Louboutin. Уточняется, что Мелания Трамп была единственной посетительницей в помещении, кто пренебрег средствами индивидуальной защиты.