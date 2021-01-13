Объявлена дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила 18 января датой начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 января.

«До конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В ходе совещания глава государства поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. Он поручил правительству подготовить необходимую инфраструктуру. Президент отметил эффективность российской вакцины «Спутник V», а также указал на то, что препарат не требует особых условий транспортировки.

Вакцинация отдельных групп граждан стартовала в России 5 декабря. В первую очередь вакцинировать решили учителей и медицинских работников, позже список дополнялся новыми категориями граждан. Так, 11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил о распространении прививочной кампании на ученых, управленцев и соцработников из некоммерческих организаций.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека. В конце декабря Минздрав России одобрил ее применение для вакцинации людей старше 60 лет.