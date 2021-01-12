Pfizer назвала условие поставки в Россию своей вакцины от коронавируса

Компания Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний, поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений. О таком условии сообщает РБК.

В компании пояснили, что в настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках. «В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — отметили там.

Вместе с тем Pfizer пообещала тесно сотрудничать с международными организациями и правительствами стран, «чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».

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В начале января стало известно сразу о нескольких летальных исходах среди людей, привившихся вакциной от компании Pfizer. Так, 4 января сообщалось о смерти португальской медработницы Сони Асеведо (Sonia Acevedo) спустя 48 часов после прививки. На следующий день еще два человека, ставшие добровольцами и привившиеся вакциной Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии.

В конце декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования. Соответствующее решение было принято на основе анализа препарата, показавшего, что он «соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории США разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.