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В США врач умер через две недели после прививки Pfizer

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Грегори Майкл
Грегори Майкл
Фото: Facebook

В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer. Его жена рассказала, что мужчина был абсолютно здоров, однако после вакцинации у него развилось аутоиммунное заболевание, приведшее к инсульту. Слова американки приводит Daily Mail.

Хайди Некельманн утверждает, что ее 56-летний супруг получил вакцину 18 декабря, а уже 3 января скончался. У него развилось редкое аутоиммунное заболевание, которое заставляет организм разрушать собственные тромбоциты, помогающие крови свертываться. «По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет», — подчеркнула женщина.

По ее словам, Грегори Майкл не курил, лишь изредка употреблял спиртное, занимался спортом и глубоководной рыбалкой. Кроме того, он проходил обследование на все болезни, включая рак, но у него ничего не нашли.

Через три дня после укола мужчина впервые заметил признаки развивающегося заболевания — красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании выяснилось, что врач страдает от острой нехватки тромбоцитов.

Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. В итоге медики решились удалить ему селезенку и каждый день давали пациенту терапию для восстановления уровня тромбоцитов. Однако эта крайняя мера не спасла мужчину.

В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании пока не нашли связи между вакциной и развившимся заболеванием.

Препарат разработки Pfizer/BioNTech на данный момент является единственной одобренной Евросоюзом вакциной от коронавируса. На территории США также разрешена вакцинация препаратом Moderna. Обе эти вакцины являются двухкомпонентными. Первую инъекцию уже получили более четырех миллионов американцев.

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