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В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Мексике врач была госпитализирована после введения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

«32-летний врач, получившая вакцину от COVID-19 от Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее появились кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения (препарата — прим. «Ленты ру»)», — указано в сообщении.

Медики оценили состояние женщины как стабильное, поставив ей предварительный диагноз «энцефаломиелит». Минздрав уже изучает инцидент, чтобы выяснить причину ухудшения состояния врача.

31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.

13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину в Штатах, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса — Moderna.

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