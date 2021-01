В США возникли проблемы c вакцинацией из-за логистики

В США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно отстает от графика из-за логистики. Об этом сообщает The New York Times.

Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 миллионов американцев.

Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.

Издание отмечает, что руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц называют этому несколько причин. Одна из них — сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом. Вторая причина — задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых. Также на отставание от графика влияет нагрузка на персонал медучреждений и чиновников от здравоохранения. Им не хватает времени на детализацию прививочной кампании и распределение препаратов.

Ранее Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины от коронавируса по миру. «В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру», — сказал он в ходе новогоднего обращения.

31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.

13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса — Moderna..