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04:41, 4 июля 2025Мир

В Европе раскрыли план Путина и Трампа

La Stampa: Путин и Трамп хотят исключить Европу из переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую без участия Европы. Об этом пишет издание La Stampa, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что причина — отрезать европейцев от участия в переговорах по Украине.

Однако наихудшая ситуация сложилась в Украине, которая практически не имеет ничего, чтобы предложить в текущих условиях. Автор утверждает, что киевский режим оказался в безвыходном положении.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.

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