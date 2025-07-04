Россиян предупредили о вреде одного вида стаканчиков для кофе в жару

Технолог Губанова: Пластиковые стаканчики для кофе в жару могут навредить

В летний зной многие привыкли пить охлажденные напитки или горячий кофе из пластиковых стаканчиков, не задумываясь о возможных рисках, рассказала доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета Росбиотех Марина Губанова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасных последствиях употребления напитков из некоторой тары.

Все материалы, которые контактируют с пищевыми продуктами, в частности с различными напитками, должны иметь разрешение, подтверждающее их безопасность, отметила эксперт. На таких стаканчиках будет маркировка в виде стилизованного бокала и вилки, уточнила Губанова. Также производитель должен написать на этикетке для каких напитков, холодных или горячих, может использоваться тара, указала она.

«Однако если такой маркировки нет – то нет гарантии, что при повышенной температуре, например, если напиток горячий или при длительном нахождении напитка в таком стаканчике на солнце, или длительном контакте с кислым или спиртосодержащим напитком пластик не будет выделять вредные вещества, например, стирол из полистирольных стаканчиков, ведь для производства таких стаканчиков могли использовать технические марки пластиков», — поделилась доцент.

В жару лучше отказаться от дешевых, не имеющих маркировки "допущен к контакту с пищевым продуктом" пластиковых стаканчиков в пользу безопасных материалов — это сведет к минимуму риск попадания вредных веществ в организм Марина Губанова доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ

Губанова посоветовала использовать стаканы с маркировкой PP (полипропилен) или «для горячих напитков», так как они более устойчивы к нагреву. Лучшая альтернатива, по ее словам, это керамическая, стеклянная или многоразовая металлическая посуда. Эксперт также призвала избегать длительного хранения напитков в пластиковых стаканчиках. Производители предполагают, что напиток в одноразовой таре не будет храниться несколько дней, особенно на солнце, пояснила она.

Ранее врач общей практики Айгуль Арсланова называла самые опасные для здоровья виды алкоголя. Любой вид спиртного способен нанести вред здоровью, но некоторые напитки коварнее других, говорила она.

