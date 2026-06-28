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15:42, 28 июня 2026Россия

Отдыхающие на российском курорте пострадали от морских блох

На Азовском море блохи напали на отдыхающих
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На Азовском море блохи напали на отдыхающих. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, на Азовском море, после купания у детей появляется сильный зуд и сыпь. Одна из отдыхающих рассказала, что во время отпуска в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи сообщили, что причиной могут быть укусы мелких морских рачков.

Морские блохи уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, после чего снова исчезают. Предугадать, когда они снова появятся, практически невозможно, поэтому отдыхающие узнают о них уже после купания.

Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли реальную обстановку на отдыхе в Крыму.

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