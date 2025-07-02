Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

Врач общей практики Арсланова: Контрафактный алкоголь грозит слепотой и комой

Любой вид алкоголя способен нанести вред здоровью, но некоторые напитки опаснее других, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Самые опасные виды алкоголя она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Среди самых вредных алкогольных напитков врач назвала контрафактный алкоголь. Поддельные спиртные напитки, объяснила она, содержат токсичные примеси (метанол и ацетон), употребление которых может привести к тяжелому отравлению, слепоте и даже летальному исходу. Метиловый спирт, в свою очередь, быстро всасывается в кровь, вызывая головные боли, рвоту, потерю зрения, а в тяжелых случаях — кому и также летальный исход.

Арсланова попросила воздержаться и от употребления коктейлей. «Из-за высокого содержания сахара, красителей и усилителей вкуса они разрушают печень и поджелудочную железу, повышая риск диабета», — уточнила врач. Опасен, по ее словам, и домашний самогон — в нем содержатся токсичные альдегиды и сивушные масла, провоцирующие рак, болезни сердца и тяжелые отравления. Врач подчеркнула, что для сохранения здоровья лучше полностью отказаться от спиртного.

Ранее в Египте россияне массово отравились местным пивом. Сами они рассказали, что пили алкоголь в баре одного из египетских отелей «в плохо помытых стаканах». На вкус напиток был похож на смесь лимонада и кваса.