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02:00, 2 июля 2025Забота о себе

Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

Врач общей практики Арсланова: Контрафактный алкоголь грозит слепотой и комой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kevin Kelly / Unsplash

Любой вид алкоголя способен нанести вред здоровью, но некоторые напитки опаснее других, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Самые опасные виды алкоголя она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Среди самых вредных алкогольных напитков врач назвала контрафактный алкоголь. Поддельные спиртные напитки, объяснила она, содержат токсичные примеси (метанол и ацетон), употребление которых может привести к тяжелому отравлению, слепоте и даже летальному исходу. Метиловый спирт, в свою очередь, быстро всасывается в кровь, вызывая головные боли, рвоту, потерю зрения, а в тяжелых случаях — кому и также летальный исход.

Арсланова попросила воздержаться и от употребления коктейлей. «Из-за высокого содержания сахара, красителей и усилителей вкуса они разрушают печень и поджелудочную железу, повышая риск диабета», — уточнила врач. Опасен, по ее словам, и домашний самогон — в нем содержатся токсичные альдегиды и сивушные масла, провоцирующие рак, болезни сердца и тяжелые отравления. Врач подчеркнула, что для сохранения здоровья лучше полностью отказаться от спиртного.

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