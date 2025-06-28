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12:20, 28 июня 2025Путешествия

В Египте россияне массово отравились пивом

В Египте произошло массовое отравление россиян после употребления местного пива
Андрей Шеньшаков

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

В Египте россияне массово отравились алкоголем. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на египетские СМИ.

По информации источника, туристы отравились местным пивом. Сами они рассказали, что пили алкоголь в баре одного из египетских отелей «в плохо помытых стаканах». На вкус напиток был похож на смесь лимонада и кваса. Россияне столкнулись с симптомами отравления в течение нескольких часов после употребления «пива», после чего восстанавливались несколько дней.

Некоторые из пострадавших полагают, что им специально наливали плохое пиво, заставляя таким образом покупать алкоголь в магазине при отеле. По данным СМИ, речь идет о десятках человек, которые обращались за помощью.

Ранее стало известно, что полсотни российских туристов застряли в Египте.

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