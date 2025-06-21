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03:10, 21 июня 2025Путешествия

Российские туристы застряли в Египте

Полсотни российских туристов не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха третьи сутки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Полсотни российских туристов застряли в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что россияне не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха третьи сутки. Людей привозят в аэропорт, отменяют рейс и увозят обратно в гостиницу. Туроператор и авиакомпания не раскрывают причин.

Среди туристов есть семьи с маленькими детьми. Россияне сообщили, что они должны были вылететь 19 июня на самолете египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, однако рейс сначала переносили, а затем отменили. Туристы уже написали в Росавиацию и российское консульство.

Ранее рейс египетской авиакомпании Almasria Airlines из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали почти на 18 часов. Отмечается, что взрослым и детям пришлось спать на скамейках. В российской воздушной гавани туристам сказали, что рейс задержали из-за поломки воздушного судна.

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