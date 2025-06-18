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11:01, 18 июня 2025Путешествия

Пассажирам рейса в Египет пришлось спать на скамейках в российском аэропорту

31tv.ru: Рейс из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали почти на 18 часов
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

Рейс египетской авиакомпании Almasria Airlines из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали почти на 18 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале 31tv.ru.

Уточняется, что пассажиры должны были улететь в египетский курортный город 18 июня в 01:40 по местному времени (17 июня в 23:40 по московскому), но они до сих пор находятся в аэропорту. Как пишет источник, из-за задержки вылета взрослым и детям пришлось спать на скамейках.

В российской воздушной гавани туристам сказали, что рейс задержали из-за поломки воздушного судна. При этом представители перевозчика эту информацию не подтвердили.

Ранее российские туристы устроили скандал в аэропорту Шереметьево из-за 12-часовой задержки рейса в Египет. Инцидент попал на видео.

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