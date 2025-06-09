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16:11, 9 июня 2025Путешествия

Россияне устроили скандал из-за 12-часовой задержки рейса в Египет и попали на видео

Shot: Россияне устроили скандал из-за задержки рейса AlMasria в Египет
Мария Борисова
Мария Борисова

Российские туристы устроили скандал в аэропорту Шереметьево из-за 12-часовой задержки рейса в Египет. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, более 400 пассажиров авиакомпании AlMasria уже около полусуток не могут улететь из Москвы в Шарм-эш-Шейх. При этом рейс из египетского города в российскую столицу задержали без объяснения причин.

Отмечается, что часть туристов ночью разместили в гостинице, но утром вернули в аэропорт. Уставшие люди устроили разборки с сотрудниками гавани в попытке добиться информации о времени вылета.

Ранее стало известно, что летевший в Шарм-эш-Шейх самолет AlMasria вернулся в Шереметьево через час после вылета. Пассажирам объяснили смену курса техническими неполадками.

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