Ночной самолет в Египет около часа пробыл в воздухе и вернулся в Москву

Вылетевший в Египет самолет вернулся в аэропорт Шереметьево после часа в воздухе

Самолет, вылетевший ночью в Египет, пробыл в небе около часа и вернулся в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

Уточняется, что рейс C134 авиакомпании AlMasria до Шарм-эль-Шейха, который должен был вылететь в 00:20, задержался и вылетел в 1:45. Около часа борт кружил в воздухе и вернулся в аэропорт Шереметьево. Пассажирам сообщили о технических неполадках и снова перенесли рейс, на 13:50.

По данным с онлайн-табло московского аэропорта, рейс в Шарм-эль-Шейх C141 также был перенесен с 14:50 на 19:20. А рейс C137 задержался на час и вместо 7:20 вылетел в 8:55 — на данный момент самолет находится в полете.

Ранее самолет российской авиакомпании «Победа», находясь в небе в 150 километрах севернее Москвы, подал сигнал срочности из-за течи топлива. В аэропорту Шереметьево объявили тревогу с кодом «синий».