Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 9 июня 2025Путешествия

Ночной самолет в Египет около часа пробыл в воздухе и вернулся в Москву

Вылетевший в Египет самолет вернулся в аэропорт Шереметьево после часа в воздухе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет, вылетевший ночью в Египет, пробыл в небе около часа и вернулся в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

Уточняется, что рейс C134 авиакомпании AlMasria до Шарм-эль-Шейха, который должен был вылететь в 00:20, задержался и вылетел в 1:45. Около часа борт кружил в воздухе и вернулся в аэропорт Шереметьево. Пассажирам сообщили о технических неполадках и снова перенесли рейс, на 13:50.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

По данным с онлайн-табло московского аэропорта, рейс в Шарм-эль-Шейх C141 также был перенесен с 14:50 на 19:20. А рейс C137 задержался на час и вместо 7:20 вылетел в 8:55 — на данный момент самолет находится в полете.

Ранее самолет российской авиакомпании «Победа», находясь в небе в 150 километрах севернее Москвы, подал сигнал срочности из-за течи топлива. В аэропорту Шереметьево объявили тревогу с кодом «синий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

    Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

    В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

    Цены в Китае продолжили снижаться

    Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

    В стране НАТО членство Украины в альянсе описали словом «посмотрим»

    Мужчина опоил туристку наркотиками в ночном клубе на Кипре и изнасиловал в туалете

    В Госдуме призвали отправлять в «родные кишлаки» проваливших тест по русскому мигрантов

    Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах и взрыв попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости