Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Aviaincident: Российский самолет подал сигнал срочности из-за течи топлива

Самолет российской авиакомпании «Победа» подал сигнал срочности в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

7 июня Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Чебоксар в аэропорт Шереметьево. Когда лайнер находился в 150 километрах севернее Москвы, пилоты объявили сигнал срочности из-за течи топлива.

Через три минуты неисправный двигатель выключили. Командир воздушного судна решил следовать в гавань назначения. Тем временем в аэропорту объявили тревогу с кодом «синий», тем не менее посадка прошла благополучно.

Ранее в Шереметьево аварийную посадку совершил Boeing-747, прилетевший из Анадыря. У него сработал датчик неисправности.