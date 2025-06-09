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10:03, 9 июня 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Aviaincident: Российский самолет подал сигнал срочности из-за течи топлива
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Победа» подал сигнал срочности в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

7 июня Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Чебоксар в аэропорт Шереметьево. Когда лайнер находился в 150 километрах севернее Москвы, пилоты объявили сигнал срочности из-за течи топлива.

Через три минуты неисправный двигатель выключили. Командир воздушного судна решил следовать в гавань назначения. Тем временем в аэропорту объявили тревогу с кодом «синий», тем не менее посадка прошла благополучно.

Ранее в Шереметьево аварийную посадку совершил Boeing-747, прилетевший из Анадыря. У него сработал датчик неисправности.

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