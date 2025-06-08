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20:39, 8 июня 2025Путешествия

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Boeing-747 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tim Chong / Reuters

Пассажирский самолет Boeing-747 совершил экстренную посадку в Шереметьево. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, самолет летел из Москвы в Анадырь. Рейс стартовал из Шереметьево, однако вскоре начал готовиться к посадке. У него сработал датчик неисправности.

Утверждается, что причиной возвращения Boeing-747 стало неожиданное повышение температуры в салоне. В 20:19 самолет приземлился, все прошло штатно.

Ранее во Внуково из-за подтопления на фоне ливней в Москве и Подмосковье было изменено расписание некоторых авиарейсов. В частности, перенесены рейсы в Ереван, Псков, Нальчик и ряд остальных городов. Еще часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Помимо этого, 8 июня в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. При этом позднее стало известно, что аэропорты вернулись к штатной работе.

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