Расписание авиарейсов изменили на фоне подтопления во Внуково

Расписание некоторых авиарейсов изменили на фоне подтопления во Внуково

На фоне подтопления в аэропорте Внуково в расписание некоторых авиарейсов были внесены изменения. Об этом сообщает ТАСС.

Подтопление аэропорта произошло из-за интенсивных дождей, которые сейчас бушуют в Москве. Осадки сопровождаются грозами и шквалистым ветром, порывы которого достигают 14 метров в секунду. По данным МЧС, в регионе существует угроза формирования смерчей.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку. Запрет вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов после того, как средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.