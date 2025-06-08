Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:39, 8 июня 2025Путешествия

Расписание авиарейсов изменили на фоне подтопления во Внуково

Расписание некоторых авиарейсов изменили на фоне подтопления во Внуково
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На фоне подтопления в аэропорте Внуково в расписание некоторых авиарейсов были внесены изменения. Об этом сообщает ТАСС.

Подтопление аэропорта произошло из-за интенсивных дождей, которые сейчас бушуют в Москве. Осадки сопровождаются грозами и шквалистым ветром, порывы которого достигают 14 метров в секунду. По данным МЧС, в регионе существует угроза формирования смерчей.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку. Запрет вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов после того, как средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    Пенсионер использовал средство от крыс против детей

    Во Внуково задержали часть рейсов из-за потопа

    Синоптик заявил о риске появления смерчей в Москве

    В России назвали сроки возвращения UFC

    Расписание авиарейсов изменили на фоне подтопления во Внуково

    Мужчина спас из пожара сопротивляющуюся слепую соседку

    Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

    Отец Маска оправдал сына за ссору с Трампом

    Renault начнет создавать беспилотники на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости