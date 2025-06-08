В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на взлет и посадку. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

Известно, что данные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 8 июня сообщалось, что средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. С 06:28 по московскому времени авиагавани престали принимать и выпускать самолеты.