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13:27, 8 июня 2025Россия

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в воскресенье, 8 июня, со ссылкой на Росавиацию сообщает ТАСС.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», — говорится в сообщении.

Утром 8 июня сообщалось, что средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. С 06:28 по московскому времени авиагавани престали принимать и выпускать самолеты.

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