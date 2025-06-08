Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в воскресенье, 8 июня, со ссылкой на Росавиацию сообщает ТАСС.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», — говорится в сообщении.

Утром 8 июня сообщалось, что средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. С 06:28 по московскому времени авиагавани престали принимать и выпускать самолеты.