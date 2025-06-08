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07:18, 8 июня 2025Россия

Собянин сообщил об устранении девяти беспилотников

Собянин: Силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Тем временем в столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты. С 6:28 по московскому времени авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что данные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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