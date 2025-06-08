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06:53, 8 июня 2025Путешествия

В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

В столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом утром 8 июня сообщил Telegram-канал авиагавани.

Отмечается, что ограничения начали действовать с 6:28 по московскому времени. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, уточнили в аэропорту.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram, что временные ограничения также были введены в аэропорту Домодедово.

Ранее 8 июня ограничения на полеты вводились в аэропорту Калуги. Данные меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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