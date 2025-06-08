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00:22, 8 июня 2025Путешествия

Российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов

Росавиация: В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

В аэропорту Калуги Грабцево ввели ограничения на полеты. Об этом в 23:30 сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил Кореняко.

До этого ограничения в аэропорту Калуги вводились в ночь на 7 июня.

Ранее 6 июня в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — дважды за два часа вводились временные ограничения на полеты.

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