Российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов

Росавиация: В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги Грабцево ввели ограничения на полеты. Об этом в 23:30 сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил Кореняко.

До этого ограничения в аэропорту Калуги вводились в ночь на 7 июня.

Ранее 6 июня в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — дважды за два часа вводились временные ограничения на полеты.