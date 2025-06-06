Два московских аэропорта вновь ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Два московских аэропорта — Домодедово и Жуковский — вновь ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Предыдущие ограничения в этих столичных воздушных гаванях были сняты в 18:01 по московскому времени. Кореняко отметил, что они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в пятницу, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Московский регион беспилотника. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.