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19:37, 6 июня 2025Путешествия

Два московских аэропорта вновь ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Два московских аэропорта — Домодедово и Жуковский — вновь ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Предыдущие ограничения в этих столичных воздушных гаванях были сняты в 18:01 по московскому времени. Кореняко отметил, что они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в пятницу, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Московский регион беспилотника. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

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