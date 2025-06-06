Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Московский регион беспилотника

Собянин: Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион

Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Других подробностей произошедшего Собянин не привел.

До этого с разницей в 4 минуты московский мэр заявлял еще о нескольких уничтоженных беспилотниках. Сначала Собянин написал об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника. После этого он рассказал о том, что ПВО сбили два беспилотника, летевших в столичный регион.

