Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника

Собянин: Средства ПВО уничтожили атаковавший Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил он. Иных сведений об отражении атаки Собянин не привел.

Через четыре минуты после публикации сообщения Собянин сообщил о перехвате системой ПВО еще двух дронов на пути к московскому региону.

Ранее 6 июня еще один украинский дрон был сбит над Брянской областью. Местные власти указали, что речь шла о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты характеризуются большой грузоподъемностью и радиусом действия, позволяющим поражать цели в глубоком тылу.