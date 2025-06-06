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17:50, 6 июня 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника

Собянин: Средства ПВО уничтожили атаковавший Москву беспилотник
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил он. Иных сведений об отражении атаки Собянин не привел.

Через четыре минуты после публикации сообщения Собянин сообщил о перехвате системой ПВО еще двух дронов на пути к московскому региону.

Ранее 6 июня еще один украинский дрон был сбит над Брянской областью. Местные власти указали, что речь шла о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты характеризуются большой грузоподъемностью и радиусом действия, позволяющим поражать цели в глубоком тылу.

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