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15:36, 6 июня 2025Россия

Дрон ВСУ сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, речь идет о дроне самолетного типа. Такие летательные аппараты характеризуются больной грузоподъемностью и радиусом действия, позволяющим поражать цели в глубоком тылу. Беспилотник перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

При уничтожении беспилотника никто не пострадал, разрушений нет, подчеркнул губернатор. Он поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

Ранее 6 июня в Курской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника. FPV-дрон атаковал россиянина во время рыбалки. Мужчину госпитализировали с ранениями ног.

Вот это да!
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