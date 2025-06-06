Дрон ВСУ сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, речь идет о дроне самолетного типа. Такие летательные аппараты характеризуются больной грузоподъемностью и радиусом действия, позволяющим поражать цели в глубоком тылу. Беспилотник перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

При уничтожении беспилотника никто не пострадал, разрушений нет, подчеркнул губернатор. Он поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

Ранее 6 июня в Курской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника. FPV-дрон атаковал россиянина во время рыбалки. Мужчину госпитализировали с ранениями ног.