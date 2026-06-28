Пахлаву потребовали включить в список ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО. Об этом сообщает Türkiye.

«Турция и Азербайджан объединили усилия в вопросе о пахлаве — лакомстве, которое Греция настойчиво пытается объявить своим. Подав совместную заявку в ЮНЕСКО, две страны рассчитывают с помощью данного стратегического шага положить конец спорам о происхождении этого старинного десерта», — говорится в материале.

В рамках этого процесса Турция совместно с Азербайджаном подготовила досье и подала официальную заявку на включение пахлавы в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» под названиями «baklava» и «pakhlava».

Уточняется, что окончательное решение будет принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которая пройдет в китайском городе Сямынь с 30 ноября по 5 декабря.

Ранее повара, работающие в турецких отелях, посоветовали туристам избегать на шведском столе несколько продуктов. Кулинары порекомендовали гостям турецких отелей не брать такие местные десерты, как пахлава и кадаиф, поскольку зачастую управляющие экономят на дорогих ингредиентах в их составе.