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15:27, 28 июня 2026Из жизни

Пахлаву потребовали включить в список ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aidin Geranrekab / Unsplash

Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО. Об этом сообщает Türkiye.

«Турция и Азербайджан объединили усилия в вопросе о пахлаве — лакомстве, которое Греция настойчиво пытается объявить своим. Подав совместную заявку в ЮНЕСКО, две страны рассчитывают с помощью данного стратегического шага положить конец спорам о происхождении этого старинного десерта», — говорится в материале.

В рамках этого процесса Турция совместно с Азербайджаном подготовила досье и подала официальную заявку на включение пахлавы в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» под названиями «baklava» и «pakhlava».

Уточняется, что окончательное решение будет принято на 21-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которая пройдет в китайском городе Сямынь с 30 ноября по 5 декабря.

Ранее повара, работающие в турецких отелях, посоветовали туристам избегать на шведском столе несколько продуктов. Кулинары порекомендовали гостям турецких отелей не брать такие местные десерты, как пахлава и кадаиф, поскольку зачастую управляющие экономят на дорогих ингредиентах в их составе.

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