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15:36, 28 июня 2026Авто

В здание в центре Петербурга въехала машина

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в здание в центре города
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Росгвардия Петербурга»

В центре Санкт-Петербурга в здание на Невском проспекте въехал автомобиль Infiniti. Об этом сообщила Росгвардия в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, водитель иномарки не справился с управлением, когда выезжал с улицы Марата на Невский проспект. В результате пострадал пассажир Infiniti, которого увезли в Мариинскую больницу. У машины, судя по кадрам с места ДТП, сильно повреждена передняя часть.

Росгвардейцы задержали владельца транспортного средства. Мужчина оказался пьян.

Ранее в Нижегородской области водитель Lada заживо сгорел в машине при ДТП на трассе М-7. Как стало известно, мужчина за рулем легковой машины во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом. После удара оба транспортных средства загорелись.

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