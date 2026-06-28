В здание в центре Петербурга въехала машина

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в здание в центре города

В центре Санкт-Петербурга в здание на Невском проспекте въехал автомобиль Infiniti. Об этом сообщила Росгвардия в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, водитель иномарки не справился с управлением, когда выезжал с улицы Марата на Невский проспект. В результате пострадал пассажир Infiniti, которого увезли в Мариинскую больницу. У машины, судя по кадрам с места ДТП, сильно повреждена передняя часть.

Росгвардейцы задержали владельца транспортного средства. Мужчина оказался пьян.

Ранее в Нижегородской области водитель Lada заживо сгорел в машине при ДТП на трассе М-7. Как стало известно, мужчина за рулем легковой машины во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом. После удара оба транспортных средства загорелись.