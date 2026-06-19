В российском регионе водитель заживо сгорел в машине в момент ДТП

В Нижегородской области водитель Lada заживо сгорел в машине в момент ДТП на трассе М-7

В Нижегородской области водитель Lada заживо сгорел в машине в момент ДТП на трассе М-7. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород».

По сведениям российского издания, водитель легковой машины во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом. После удара оба транспортных средства охватило огнем.

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых на обочине дороги горит грузовик. Второе авто получило серьезные повреждения, машина восстановлению не подлежит. По данным канала, второго водителя доставили в больницу с травмами.

До этого стало известно, что в Уфе пешеход отлетел от удара автомобиля.

Еще раньше в центре Краснодара столкнулись три автомобиля. В итоге три человека сгорели заживо.