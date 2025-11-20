Россия
15:37, 20 ноября 2025

Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

В Уфе пешеход отлетел от удара автомобиля и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе прохожий, переходивший дорогу по пешеходному переходу, отлетел от удара автомобиля и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Все произошло на улице Георгия Мушникова между домами 19 и 28. На кадрах видно идущего по зебре человека. В один момент в него врезается машина, из-за чего он проскальзывает по капоту и отлетает в сторону.

О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.

Ранее в центре Краснодара столкнулись три автомобиля, три человека сгорели заживо. Аварию сняли на видео от первого лица. Известно, что в ДТП попали Lada Granta, Volkswagen Jetta и BMW.

