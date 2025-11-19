Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

В центре Краснодара столкнулись три автомобиля, три человека сгорели заживо

В центре Краснодара столкнулись три автомобиля, три человека сгорели заживо. Аварию сняли на видео от «первого лица», кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

По информации издания, в ДТП попали Lada Granta, Volkswagen Jetta и BMW. Очевидцы сообщили порталу, что сгоревшие заживо россияне — водитель Jetta и ее ребенок, а также владелец BMW.

Управление МВД по Краснодарскому краю подтвердило факт ДТП и смерти трех человек. Отмечается, что авария произошла поздно вечером 18 августа.

Ранее сегодня, 19 ноября, сообщалось, что взрыв прогремел в продуктовом магазине в Сургуте — старейшем и самом крупном городе Ханты-Мансийского автономного округа — и попал на видео.