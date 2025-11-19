Россия
Взрыв прогремел в магазине в крупном российском городе и попал на видео

Марк Леонов
Взрыв прогремел в продуктовом магазине в Сургуте — старейшем и самом крупном городе Ханты-Мансийского автономного округа — и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, при взрыве пострадало не менее четырех человек.

После взрыва в здании вспыхнул пожар — его площадь оценили в 200 квадратных метров. Из-за возгорания в здании обрушилась крыша. На месте уже работают сотрудники МЧС.

Днем ранее сообщалось о взрыве в Казани, столице Татарстана. Он произошел на седьмом этаже многоквартирного дома. На месте позже нашли мужчину без признаков жизни.

