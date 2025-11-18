Россия
В российском городе в жилом доме взорвался газ

В Казани в жилом доме взорвался газ
Алан Босиков
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Казани в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

ЧП произошло на улице Лукина в Авиастроительном районе города. После этого произошло возгорание. На кадрах с места показан покрытый копотью потолок одной из квартир и выбитый взрывом стеклопакет, который выбросило на тротуар.

В республиканском управлении МЧС России уточнили, что взрыв произошел на седьмом этаже. Пожар был ликвидирован, его площадь составила пять квадратных метров. На месте нашли мужчину без признаков жизни.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Красноярском крае. Пострадал один человек.

