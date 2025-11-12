Россия
14:29, 12 ноября 2025

В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

В жилом доме в Красноярском крае прогремел взрыв, есть пострадавшая
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Красноярском крае произошел взрыв в жилом многоэтажном доме, есть пострадавшая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло в пятиэтажке в Ачинске на улице Привокзальная. По данным канала, взрыв прогремел на третьем этаже. Затем сразу начался пожар.

Пострадала одна женщина, на данный момент ее госпитализируют. Экстренные службы считают, что взорвался газ, однако дом не газифицирован.

В ночь на 10 ноября взрыв произошел в квартире на улице Маршала Еременко в Волгограде. Перед тем как в квартире в многоэтажном доме раздались взрывы, соседи слышали там крики и громкие удары в стену.

