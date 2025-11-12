В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

В жилом доме в Красноярском крае прогремел взрыв, есть пострадавшая

В Красноярском крае произошел взрыв в жилом многоэтажном доме, есть пострадавшая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло в пятиэтажке в Ачинске на улице Привокзальная. По данным канала, взрыв прогремел на третьем этаже. Затем сразу начался пожар.

Пострадала одна женщина, на данный момент ее госпитализируют. Экстренные службы считают, что взорвался газ, однако дом не газифицирован.

