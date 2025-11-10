Россия
02:05, 10 ноября 2025Россия

Жильцы волгоградской многоэтажки рассказали о предшествующих взрыву событиях

Shot: Перед взрывом в волгоградской квартире были слышны ругань и удары в стену
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Перед тем, как в квартире в многоэтажном доме в Волгограде раздались взрывы, соседи слышали там крики и громкие удары в стену. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«По их [соседей] словам, супруги выясняли между собой отношения. Так же были слышны громкие удары в стену за 10 минут до ЧП», — говорится в сообщении. По мнению жильцов, последующий взрыв не был случайностью.

Уточняется, что в результате происшествия госпитализировали мужчину. Сотрудники МЧС ликвидировали возникший на месте взрыва пожар, сейчас выясняются причины произошедшего.

Вечером 9 ноября в многоэтажном доме произошел взрыв. Изначально предполагалось, что взорвался газ.

