В российском городе прогремел взрыв в квартире

Shot: В квартире в Волгограде прогремел взрыв
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Global Look Press

В Волгограде произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. Согласно предварительным данным, сообщает Telegram-канал Shot, пострадал один человек.

Как стало известно, взрыв прогремел около 23:30 по московскому времени на улице Маршала Еременко. Квартиру заполонил дым. Взрывной волной в соседних квартирах выбило стекла. «По словам очевидцев, медики вынесли из помещения одного пострадавшего», — говорится в сообщении.

Информация о его состоянии отсутствует. На место прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, взорвался газ.

8 ноября сообщалось, что в трехэтажном многоквартирном доме в Куркино произошел взрыв бытового газа.

    Все новости