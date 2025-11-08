Многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва в российском регионе

В жилой многоквартирной многоэтажке в поселке Куркино взорвался бытовой газ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.
По его словам, в результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. Пострадали два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы.
Для жильцов поврежденного дома в местной школе организован пункт временного пребывания.
Ранее взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. В результате обрушилась часть стены, а в нескольких квартирах оказались выбиты окна. Момент происшествия попал на видео.