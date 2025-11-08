Многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва в российском регионе

Тульский губернатор Миляев сообщил о взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино

В жилой многоквартирной многоэтажке в поселке Куркино взорвался бытовой газ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, в результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. Пострадали два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы.

Для жильцов поврежденного дома в местной школе организован пункт временного пребывания.

