09:38, 8 ноября 2025Россия

Многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва в российском регионе

Тульский губернатор Миляев сообщил о взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

В жилой многоквартирной многоэтажке в поселке Куркино взорвался бытовой газ. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, в результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. Пострадали два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы.

Для жильцов поврежденного дома в местной школе организован пункт временного пребывания.

Ранее взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. В результате обрушилась часть стены, а в нескольких квартирах оказались выбиты окна. Момент происшествия попал на видео.

