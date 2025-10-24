Россия
Момент взрыва в квартире многоэтажки в Красногорске попал на видео

Опубликовано видео взрыва в квартире многоэтажного дома в Красногорске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске попал на видео. Кадры публикует Shot в Telegram-канале.

На видео можно заметить, как на тринадцатом этаже здания происходит мощный взрыв. Часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК. «По одной из версий, в помещении могли делать ремонт, и рванул баллон с газом. Предварительно, один человек пострадал», — пишет Shot.

О взрыве стало известно ранее в пятницу, 24 октября. В результате ЧП в строении на бульваре Космонавтов обрушилась часть стены. Также выбиты стекла в нескольких квартирах.

