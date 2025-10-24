В многоэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в Красногорске

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. От этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате ЧП в строении на бульваре Космонавтов обрушилась часть стены. Также выбиты стекла в нескольких квартирах.

Взрыв произошел в помещении на 13 этаже. Внутри могли находиться люди. Официальной информации о пострадавших и причинах взрыва пока нет.

5 октября в четырехэтажном доме в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв. Были повреждены несколько квартир на четвертом этаже и крыша жилого здания. Пострадал один человек. Причиной стала утечка бытового газа.