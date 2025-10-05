Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке в российском городе

Из-за взрыва газа в многоэтажке в Красном Луче ЛНР пострадала пенсионерка

В результате взрыва газа в четырехэтажном доме в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) пострадал один человек. Об этом министр здравоохранения российского региона Наталия Пащенко сообщила ТАСС.

Она уточнила, что пострадавшая — 63-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали острую реакцию на стресс и гипертонический криз. Госпитализация пенсионерке не потребовалась.

Прокуратура ЛНР начала проверку по факту произошедшего в многоэтажке. Специалисты МЧС России устанавливают причину взрыва. Будет дана оценка действиям лиц, в том числе ответственных за соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Взрыв произошел примерно в 11:35 мск. Были повреждены несколько квартир на четвертом этаже и крыша жилого здания. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.