В многоквартирном доме в России произошел взрыв

В многоквартирном доме в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько квартир на четвертом этаже в четырехэтажном доме в Красном Луче повреждены, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего от утечки бытового газа», — сообщили агентству в оперативных службах российского региона.
Уточняется, что также взрыв повредил крышу. На месте чрезвычайного происшествия работают специалисты. По словам собеседника ТАСС, сведения о пострадавших уточняются.
Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Тольятти. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей.
До этого сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Ангарске Иркутской области. В результате происшествия пострадали три человека.