Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 5 октября 2025Россия

В многоквартирном доме в России произошел взрыв

В городе Красный Луч в ЛНР из-за взрыва газа в доме повреждены несколько квартир
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В многоквартирном доме в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько квартир на четвертом этаже в четырехэтажном доме в Красном Луче повреждены, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего от утечки бытового газа», — сообщили агентству в оперативных службах российского региона.

Уточняется, что также взрыв повредил крышу. На месте чрезвычайного происшествия работают специалисты. По словам собеседника ТАСС, сведения о пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Тольятти. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей.

До этого сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Ангарске Иркутской области. В результате происшествия пострадали три человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня

    Лекарства для диабетиков предложили закупать за счет газировки

    В России отреагировали на обвинения Украины в попытке Москвы использовать холод как оружие

    Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости