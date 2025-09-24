Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:32, 24 сентября 2025Россия

В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

МЧС: В Тольятти в многоквартирном доме произошел взрыв газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В многоквартирном доме в Тольятти произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, передает РИА Новости.

Информация об инциденте поступила в 01:43 по местному времени. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Победы. Уточняется, что возгорания не последовало.

Спасатели эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. «Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Ангарске Иркутской области. В результате пострадали три человека, двоих из них отправили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    В ООН назвали возможную причину инцидента с Трампом и эскалатором

    Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    В России резко ответили Трампу

    Политолог ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в российском городе

    Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

    В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

    Россиянам раскрыли новые правила блокировки банковских карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости