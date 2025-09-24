В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

МЧС: В Тольятти в многоквартирном доме произошел взрыв газа

В многоквартирном доме в Тольятти произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, передает РИА Новости.

Информация об инциденте поступила в 01:43 по местному времени. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Победы. Уточняется, что возгорания не последовало.

Спасатели эвакуировали 80 человек, включая 15 детей. «Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Ангарске Иркутской области. В результате пострадали три человека, двоих из них отправили в больницу.