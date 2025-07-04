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04:57, 4 июля 2025Наука и техника

Samsung случайно раскрыла складывающийся втрое смартфон

Samsung случайно показала дизайн складывающегося втрое смартфона Galaxy G Fold
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: GaMePrOstor / RuTube

Южнокорейская корпорация Samsung за неделю до анонса показала дизайн своего первого смартфона, складывающегося втрое. Об этом сообщает издание Android Authority.

9 июля фирма проведет презентацию Unpacked, где она должна показать новые складные флагмана. Картинки и анимации одного из будущих устройств, которое имеет три панели, заметили в обновлении One UI 8. По словам журналистов, согласно описанию аппарат должны назвать Galaxy G Fold.

Судя по изображениям, первый складывающийся втрое телефон Samsung получит три панели, соединенные двумя шарнирами. Внутри будет расположен один большой дисплей, снаружи — вспомогательный экран и блок с камерами. Сервисные анимации показывают, как правильно складывать девайс. По мнению специалистов, Samsung раскрыла их случайно.

Первым тройным складным смартфоном считается Huawei Mate XT, который вышел в сентябре 2024 года. Авторы Android Authority отметили, что он имеет Z-образный шарнир, тогда как девайс Samsung получит G-образные шарниры — панели смартфона будут складываться вовнутрь. Ожидается, что презентация Galaxy G Fold состоится 9 июля.

В апреле стало известно, что Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Таким устройством можно пользоваться и как смартфоном, и как планшетом.

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