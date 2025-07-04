Трамп снова заявил о победе США в мировых войнах

Трамп снова заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Соединенные Штаты победили в Первой и Второй мировых войнах. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп снова заявил о победе США в войнах, не обозначив вклад союзнических войск.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — отметил он.

Ранее Трамп снова заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой. Он также подчеркнул, что он общался на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным.

До этого американский лидер поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.