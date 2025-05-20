Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

Ушаков: Трамп отметил, что впечатлен ценой, которую СССР заплатил за Победу

Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным поделился своим мнением о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Трамп поделился [в разговоре с Путиным], что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех [во Второй мировой войне]», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, американский лидер также отметил, что был глубоко впечатлен ценой, которую СССР заплатил за Победу.