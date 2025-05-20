Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 20 мая 2025Мир

Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

Ушаков: Трамп отметил, что впечатлен ценой, которую СССР заплатил за Победу
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным поделился своим мнением о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Трамп поделился [в разговоре с Путиным], что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех [во Второй мировой войне]», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, американский лидер также отметил, что был глубоко впечатлен ценой, которую СССР заплатил за Победу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости