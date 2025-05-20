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13:47, 20 мая 2025Мир

Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

Помощник президента Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил  о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма  далеки друг от друга», — рассказал о ходе беседы помощник российского лидера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин по итогам телефонного разговора с Трампом в очередной раз подтвердил позицию Москвы о справедливом урегулировании украинского кризиса.

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