Помощник президента Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — рассказал о ходе беседы помощник российского лидера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин по итогам телефонного разговора с Трампом в очередной раз подтвердил позицию Москвы о справедливом урегулировании украинского кризиса.