«Россия не оставит православных людей Украины в беде». Лавров подвел итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Лавров: Путин подтвердил мирную позицию РФ в беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом в очередной раз подтвердил позицию Москвы о справедливом урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи.

Выступая перед иерархами Русской православной церкви (РПЦ), священнослужителями других традиционных конфессий, представителями общественных организаций и главами дипломатических миссий в Москве, Лавров заявил о многолетних гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ). По его словам, на Украине происходят захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан.

Свидетельством кощунственной политики служат надругательства над чувствами верующих путем организации в главной обители страны — Киево-Печерской лавре — «работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». Эта работа поручена ветеринарам Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров заверил, что Россия не оставит православных украинцев в беде

Дипломат заявил, что Россия будет добиваться уважения законных прав православных украинцев и не оставит их в беде.

«Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом России Владимиром Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом», — отметил Лавров.

Он добавил, что российское руководство будет и далее сопрягать свои усилия с РПЦ на международной арене.

Фото: House Select Committee / AP

Разговор Путина и Трампа длился около двух часов

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся в понедельник, 19 мая, и длился около двух часов. Путин, в частности, объяснил Трампу позицию Москвы по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций Владимир Путин президент России

Трамп, в свою очередь, сказал, что разговор с Путиным прошел очень хорошо. По его словам, Москва и Киев «немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны».

Также политик проинформировал о звонке украинского коллегу Владимира Зеленского и поставил в известность главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.