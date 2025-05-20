Путин и Трамп подвели итоги двухчасового разговора по телефону. Как президенты оценили его результаты?

Путин заявил о готовности работать над меморандумом о мирном договоре с Украиной

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продлился около двух часов. По его итогам каждая из сторон дала свою оценку беседе.

По словам Путина, Трамп отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта.

И со своей стороны [Трамп] отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру Владимир Путин президент России

Предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Во время беседы лидеры стран договорились нормализовать отношения двух государств.

Путин объяснил Трампу позицию Москвы по конфликту на Украине

Путин сказал, что прекращение огня на Украине возможно по достижении сторонами соответствующих договоренностей, Россия готова работать над меморандумом, который определит основные позиции будущего урегулирования.

Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей Владимир Путин президент России

Президент подчеркнул, что главное для России в процессе разрешения украинского кризиса — это устранение первопричин конфликта, он объяснил эту позицию американскому коллеге. Российский лидер также поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Трамп заявил, что разговор прошел очень хорошо

Американский лидер заявил, что телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо.

Он проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Трамп подчеркнул, что после разговора с Путиным переговоры между Москвой и Киевом «начнутся немедленно».

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны Дональд Трамп президент США

Американский лидер отметил, что условия для немедленного начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами. Это связано с тем, что они знают детали переговоров, о которых «никто другой не будет знать». Он также указал, что Ватикан выразил интерес в предоставлении своей площадки для встречи.

Трамп также выразил уверенность, что Россия и США могут возобновить торговые отношения после того, как завершится конфликт на Украине. «У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число [новых] рабочих мест. Потенциал этого [сотрудничества] неограничен», — заявил политик. Он отметил, что у Москвы есть желание вести с Вашингтоном крупномасштабную торговлю, и Соединенные Штаты это желание разделяют.

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа. Он назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

Президенты не обсуждали конкретные сроки прекращения огня на Украине, таким образом на вопрос о временных рамках достижения подобных договоренностей ответил представитель Кремля.

Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности Юрий Ушаков помощник президента России

Путин и Трамп договорились в будущем продолжить диалог по всем вопросам, которые были затронуты в ходе их беседы. Лидеры намерены сделать это при личной встрече, добавил Ушаков.

Он подчеркнул, что американский лидер приедет в страну после завершения конфликта на Украине как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.

Трамп в ходе телефонного разговора рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности, добавил помощник президента. Американский лидер с эмоциями рассуждал о «впечатляющих» перспективах отношений США и РФ после урегулирования конфликта на Украине, сказал он.

Ушаков отметил, что Трамп выступает за взаимовыгодные отношения с Россией, «учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике».